【ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）】 6月15日 発売 価格：オープン（店頭想定価格：152円前後） おやつカンパニーは、「ちいかわ」デザインの「ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）」を本日6月15日より全国にて期間限定で発売する。価格はオープン。店頭想定価格は152円前後。 本商品は、イラストレ&