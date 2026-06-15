サッカー北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、グループFの第1節・スウェーデン―チュニジアの一戦が行われた。前半7分にスウェーデンが先制。豪快ゴールに、同組である日本ファンも震えていた。自陣から相手ゴール前にロングボールを蹴りこんだスウェーデン。GKが前に出されるなど、チュニジアに隙が生じた。ここでヤシン・アヤリがエリア外から豪快に右足を振りぬき、ゴールネットを揺ら