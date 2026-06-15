お笑いコンビ「千鳥」のノブが15日にInstagramを更新。W杯北中米大会の日本対オランダ戦を現地観戦したことを報告し、オフショットを披露した。【動画】カタールW杯で注目を浴びた“謎の美女”の近影W杯北中米大会1次リーグF組初戦となった日本対オランダ戦は日本時間15日早朝に行われ、最終盤に追いつき2対2のドローという結果に。試合終了後、現地で観戦していたノブがオフショットを公開。写真には、日本代表ユニフォームを