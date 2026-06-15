◆２歳新馬（６月２１日、函館競馬場・芝１２００メートル）６月２１日の函館で大物の気配を感じさせる新馬がデビューを迎える。その名はコックニー（牡２歳、美浦・田中剛厩舎、父タワーオブロンドン）。多くの名馬を輩出してきたゴドルフィンの期待馬だ。美浦の坂路を中心に乗り込み、函館へ輸送。１０日の１週前追い切りは、函館・Ｗコースで横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が騎乗。追い切りを終え鞍上が「この馬は走る