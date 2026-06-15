バイオリニストの竜馬が１４日、インスタグラムを更新し、サッカー日本代表の森保一監督にオリジナル曲「その先へ」を披露し、激励したことを明かした。サッカー北中米Ｗ杯の国内合宿時にＪＦＡ夢フィールド（千葉市）を訪問。森保監督のためだけに制作した“世界に一枚だけのＣＤ”を贈った。竜馬はＮＨＫ大河「龍馬伝」「天地人」や映画「ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日」「海猿」など、３００本以上の映像作品の演奏に携わるバ