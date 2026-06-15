６月１４日の宝塚記念で春のＧ１が終了した。全ジョッキーでただ１人、全１２戦に騎乗したのはクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝。自身初めての春のＪＲＡ・Ｇ１フル参戦で、成績は【３・２・０・７】。松山弘平騎手と並ぶ最多タイの３勝を挙げた。フェブラリーＳをコスタノヴァ、高松宮記念をサトノレーヴで制してＧ１シーズン開幕２連勝。エンブロイダリーで制覇したヴィクトリアマイルでは、自身のＧ１通算１００勝