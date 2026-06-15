俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）が１４日に最終回を迎え、世帯平均視聴率が７・６％を記録したことが１５日、分かった。個人視聴率は４・４％。だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）４月１２日の初回は９・４％でスタートした今作。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤は２７年ぶりに日曜劇場で主演を務めた。同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台