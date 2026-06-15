メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で3年前、女性2人を殺害したとされる男の初公判で、男は起訴内容を認めました。 殺人の罪に問われているのは、住所不定の無職・曽我春暉被告(28)です。 起訴状などによりますと、曽我被告は2023年12月、名古屋市中区のマンションで同居していた長野汐里さん(当時30歳)の顔を浴槽にはった水の中に沈め殺害したほか、中村区のカラオケ店で女性(当時20歳)の胸を包丁で複数回刺すな