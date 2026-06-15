ILLIT初のライブツアーの日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞が、6月13日および14日の愛知県芸術劇場 大ホール公演を皮切りに開幕した。13日の初日公演では、7月に日本2ndシングルをリリースすることがサプライズ発表され、会場は大きな熱気に包まれた。これに加えて本日6月15日、同シングルの詳細が公開となった。日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞全公演の一般指定