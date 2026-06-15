俳優の竹内涼真が１５日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演し、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けたことについて感想を明かした。高校時代、東京ヴェルディのユースチームに所属していた竹内は同局のＷ杯スペシャルナビゲーターを務める。オランダ戦について「本当にすばらしい試合で