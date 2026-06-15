◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組スウェーデン―チュニジア（１４日、モンテレイ競技場）日本と同じ１次リーグ（Ｌ）Ｆ組に入る、ＦＩＦＡランク３８位のスウェーデンと、同４５位のチュニジア代表が初戦で対戦した。北欧の雄がいきなり試合を動かした。前半７分、スウェーデンはＭＦアヤリがペナルティエリア中央から豪快に右足を振り抜き、先制に成功した。２２歳のアヤリはブライトン（イングランド）でＭＦ三笘薫の