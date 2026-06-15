中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年6月14日、YouTubeの生放送をめぐる心配の声を受けたことをXで報告した。「本当にオーバーワークで、朝も昼も15分の時間が取れなかった」伊佐氏はこれまで、高市早苗首相陣営が25年9月の自民党総裁選や26年2月の衆院選で他候補を中傷する動画に関わったと疑われている問題について国会で追及してきた。6月9日には経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」での生配信に出演し、「『伊佐進一』