大河ドラマ「豊臣兄弟！」第23回は「さらば半兵衛」。菅田将暉さん演じる竹中半兵衛の死が描かれました。江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵の著した豊臣秀吉の伝記「太閤記」には、半兵衛の軍略が記されています。 【写真】竹中半兵衛を見事に演じきった菅田将暉 秀吉が北近江の横山城（当時は浅井氏方の城であった）を攻略するため、要害を構えていた時のこと。浅井久政（長政の父）が7000騎を率いて朝妻（滋賀県米原市）に向