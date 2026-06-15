【専門家の目｜太田宏介】日本はオランダと2-2ドロー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラススタジアムで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦に、2-2で引き分けた。現地で同戦を観戦していた元日本代表DF太田宏介氏は「オランダに全く引けを取ってなかった」と、この試合を総括した。◇◇◇非常に大きな勝ち点1となった。オランダとの大事な初戦となった日