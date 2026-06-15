試合開始早々のビッグセーブを皮切りに好セーブを連発日本代表は6月14日（日本時間15日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と戦い、2-2で引き分けた。GK鈴木彩艶は前半に2つのスーパーセーブで失点を防ぎ、所属するイタリア・セリエAのパルマ専門のニュースサイト「パルマ・ライブ」では「2失点したが、同じくらいゴールを防いだ」と称された。日本は後半5分にDFフィルジル・ファン・ダイクのヘディング