北中米W杯グループG初戦のニュージーランド戦を前に法的論争へイラン代表が迎える北中米ワールドカップ（W杯）の初戦を前に、スタジアム内への国旗持ち込みを巡って国際サッカー連盟（FIFA）が法廷闘争に直面している。英メディア「ジ・アスレティック」が報じた。イランの旧体制の国旗である「革命前のイラン国旗」の持ち込み禁止措置に対し、直前の撤廃を求める訴訟が提起され、開幕直前の緊迫した事態となっている。報道に