カナダのジャスティン・トルドー前首相（54）が、恋人である米ポップスターのケイティ・ペリー（41）とともに、祖国カナダではなく米国サッカー代表の2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）の試合を観戦した。米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）やBPCメディアによると、トルドー前首相は12日（現地時間）午後、カリフォルニア州ロサンゼルス（LA）スタジアムで行われた米国代表のグループリーグD組第1戦を観戦