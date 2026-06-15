バンドFTISLAND（エフティーアイランド）のボーカル、イ・ホンギが公演中、裸足でステージから飛び降りた後、痛みを訴えてその場に倒れ込むという危うい場面があった。一歩間違えば大きなけがにつながりかねなかったハプニングに、ファンたちは胸をなで下ろした。イ・ホンギは14日、自身のSNSに「絶対に裸足でステージから飛び降りないこと！本当に痛い」というコメントとともに、当時の様子を収めた短い動画を投稿した。公開さ