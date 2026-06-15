レスリング世界選手権で3度の優勝を果たし、2016年から23年までMMAファイターとしてRIZINで活躍、そして今年3月にオーストラリアでプロボクシングデビューした山本美憂（51）。デビュー戦の舞台裏に密着した動画が、自身のYouTubeチャンネルで公開され、ボクシングへの熱い思いが語られた。【動画】山本美憂「ボクシングが楽しくて仕方ない」山本は以前からボクシングを観戦することが好きで、かつて弟の山本“KID”徳郁さんと