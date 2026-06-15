ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「juice＝Juice」が14日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。グループ内でのルールを語った。この日は「＝LOVE]「CANDY TUNE」と登場。所属事務所の違う3組総勢28人が奇跡の共演を果たした。中でも2013年デビューの一番先輩がJuice＝Juice。13年間でメンバーを入れ替えながら、現在は15〜25歳の11人で活動している。アイドルプロデューサーのもふくちゃんか