俳優の賀来賢人（36）が14日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。好きになったら一筋であることを明かし、妻で女優の榮倉奈々（38）との関係性を語った。占い師の彌彌告（みみこ）氏が「思ったことがすぐ顔とか体の動きに出やすい賀来さんなので、微妙な癖を奥様が見破っている。先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」と占うと、賀来は「そうなんです。全てにおいて握られて