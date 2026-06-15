政府は首都直下地震の新たな防災対策として、避難所の過密を防ぐ“在宅避難”を推奨している。マンションでは、夜間の災害対策本部の設置訓練や階段をのぼる訓練など、住民主体の備えが進んでいる。夜間の対策本部立ち上げ政府が2025年に発表した被害想定によると、首都直下地震では最悪の場合、死者は1万8000人と想定されている。政府は被害想定を受けて、12日に新たな防災対策の基本計画を公表した。新たな目標として政府は“在