気象台は、15日午前11時23分に、レベル４土砂災害危険警報を青森市、十和田市、平川市、七戸町に発表しました。津軽、三八上北では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■青森市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■黒石市●レベル２土砂災害注意報■十和田市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■平川市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■七戸町●レベル４土砂災害危険警報【発表】