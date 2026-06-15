元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、14日までに自身のXを更新。自身が生まれ変わったら、また自分の子どもに同じ職業を勧めるかという一般ユーザーの質問に回答した。【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人蒼井は、現役のセクシー女優が海外で入国を拒否されたという騒動に言及するなかで、一般のユーザーから「もし生まれ変わってもまたAV女優やりますか？自分の子供にも同じ職業進めま