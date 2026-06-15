◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。元横浜F・マリノスの監督で、イングランド・プレミアリーグのトッテナムなどでも監督を務めたアンジェ・ポステコグルー氏（60）が英国ITVの解説を務めた。試合後に辛口コメントを残した。大会期間中のテレビ番組や中継に出演しているポステコグルー