プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、13日放送のテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』に出演。出身大学を明かした。【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅だった。食事中に、出川が「女性タレントで目指している人っていうのは誰なの、目指しているというか」と質問