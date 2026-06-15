俳優の坂東龍汰（29）が、14日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。知られざる下積み時代を語った。1997年に米ニューヨークで生まれ、3歳で北海道へ移住。18歳までの15年間、地元のシュタイナー学園では芸術や自然との触れあいを重視する環境で社交ダンスなどに親しみ、2016年に行った高等部での卒業演劇が俳優を目指す原点となった。その後、19歳の時にアルバイトで貯めた100万円を手に上京。自身を売り込むポ