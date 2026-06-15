サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。キーマンの両ウィングが得点演出Ｗ杯準優勝３度を誇るオランダの伝統のシステムは「４―３―３」で、両ウィングが攻撃のキーマンとなってきた。この日も、その２人が得点を演出した。５１分の先制点