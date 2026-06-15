アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた「覚書」の合意を発表し、19日の署名を経てホルムズ海峡が開放されると明らかにしました。戦闘終結に向けた合意の発表は、アメリカ側がトランプ大統領の80歳の誕生日となった14日、イラン側は日付が変わった15日と、発表のタイミングにも双方の思惑の違いがにじんでいます。トランプ大統領は14日、SNSで、「イランとの合意が成立した。ホルムズ海峡の通航料なしの全面的な開