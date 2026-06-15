犬の拾い食いによる死亡事故5つ 拾い食いの事故は、「中毒」「尖った異物」「薬剤」「毒餌」「腸閉塞」のパターンで特に重症化しやすい傾向があります。似たような事例を知っておくだけで、散歩ルートや家の中の管理を見直すきっかけになります。 1.落ちていた食べ物にタマネギなど有害食材が混ざっていた 散歩中に犬が拾った残飯には、犬のとって有毒な食材が含まれており、急激に体調が悪化したケӦ