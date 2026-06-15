ニッカウヰスキーはフラッグシップバー「THE NIKKA WHISKY TOKYO（ザ ニッカウヰスキー トウキョウ）」を創業記念日である7月2日から東京・南青山エリアにオープンする。これに先がけてメディア向けの内覧会が6月12日に行われた。同社が掲げるコミュニケーション・コンセプト“生きるを愉しむウイスキー”を体感できるバー。一昨年に期間限定で出店した際には期間中1万人を見込んでいたところ、約15000人が来場。20〜30代の男