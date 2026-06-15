Mizkan（以下ミツカン）と北三陸ファクトリー（本社・岩手県洋野町）は5月27日、養殖ウニに最適化された飼料の開発を基軸とした共同研究を開始することに合意した。両社は、互いの経営資源、技術、知見を融合し、養殖ウニのおいしさの確立、ウニ養殖における飼料の開発、養殖ウニのブランディングについて共同で研究・検討を行うことで、ウニの陸上養殖の実証実験を進展させる狙いだ。北三陸ファクトリーは、「北三陸から、