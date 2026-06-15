全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国分寺の音楽喫茶店『名曲喫茶でんえん』です。音楽と絵と時間が積み重なった空間でまたとないひと時を趣きのある木製の扉を押して中に入ると、いつも店主の新井富美子さんが座っている。今年98歳。「うちの看板娘です」とは現在店を切り盛りする娘の順子さんだ。戦後はGHQに勤めていて、今も週一でネイティブと英語を学ぶ。お母さ