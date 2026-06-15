松本剛は交流戦に入って状態を上げてきた（C）産経新聞社巨人は交流戦最終となった6月14日の西武戦（ベルーナドーム）に0−1の完封負け。強力西武投手陣に封じこまれたが、気を吐いたのは「2番・中堅」で先発出場した松本剛だった。【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン4回無死ではアラン・ワイナンスの高めスライダーを左前にはじき返すと、8回二死で回ってきた第4打席では篠原響のチェン