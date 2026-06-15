デヨングが技術力に優れたタレント陣が本領を発揮しきれなかったオランダ(C)Getty Imagesたかが1試合、されど1試合である。現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、オランダ代表は日本代表と2-2の引き分け。試合終了間際の失点で勝ち点2を失う形となった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見るまるで将棋