日本の劇的ドローに韓国メディアも驚いた(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦し、2−2で引き分けた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る格上のオランダを相手に、後半に中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点1をもぎ取った日本。韓国のメディアが驚き