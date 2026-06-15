アイドルグループ・フルコースの中川心さんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学生時代の卒業アルバム写真と現在の姿を並べた“ビフォーアフター”ショットを公開しました。【写真】中川心の劇的ビフォーアフター変化が分かるビフォーアフターショット中川さんは「これがこう」とつづり、自身の写真を2枚公開。1枚目はセーラー服姿の中学生時代の卒業アルバム写真、2枚目には衣装に身を包み、マイクを手にした現在のアイド