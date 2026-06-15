昨年10月の首相就任から8か月がたち、支持率下落の局面を迎えた高市早苗首相。国民からの厳しい声が聞かれる一方で、「女性初の首相だからこそ応援したい」と評価する声も根強い。【写真】“盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山大臣の選挙ポスター賛否が渦巻く中、『週刊女性』は女性1000人に緊急アンケートを実施。高市首相は同性の心をつかんでいるのか。それとも─。女性有権者たちのリアルな評価とは？