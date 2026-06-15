「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと引き分けた。ＪＦＡは試合前に選手ロッカーの内部を公開した。価値ある勝ち点１を手にした日本代表。ダラス・スタジアムは２００９年のオープンで普段はＮＦＬのダラス・カウボーイズの本拠地として使用されている。約７万人の収容人