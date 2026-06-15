アニメ監督で演出家の森田浩光さんが、6月4日に亡くなった。15日にアニメ制作会社のエイケンが発表した。【Xより】『サザエさん』など担当アニメ監督の森田浩光さん訃報全文公式サイトでは「弊社作品にて多大なるご尽力をいただきましたアニメーション演出家・監督の森田浩光氏が、2026年6月4日にご逝去されました」と報告。続けて「森田氏は、1990年「コボちゃん」（アニメーションコーディネーター）や1996年「いじわる