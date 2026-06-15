◇ア・リーグレッドソックス4―6レンジャーズ（2026年6月14日ボストン）レッドソックスは14日（日本時間15日）、本拠でレンジャーズに敗れ、連勝は2でストップした。吉田正尚外野手（32）は「1番・DH」で、3試合ぶりにスタメン出場。出場6試合ぶりで今季8度目となるマルチ安打を記録し、今季の打率は.246となった。1番でのスタメン出場は今季初めてで、昨年9月7日（同8日）ブレーブス戦以来、3試合目。若手の台頭もあり