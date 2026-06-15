非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』のハリウッド映画化企画に進展だ。監督に『The Damned（原題）』のソルドゥル・パルソンが起用されたことが明らかとなった。2027年後半の公開予定。 本情報は、カナダ・モントリオールで開催された『Dead by Daylight』10周年記念イベントにて発表されたもの。Behaviour Interactiveのエグゼクティブ・バイス