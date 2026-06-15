『ワイルド・スピード』シリーズ完結編となる『Fast Forever（原題）』について、ドミニク・トレット役のヴィン・ディーゼルが改めて思いを綴っている。 本作は『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）の続編にして、メインシリーズの最終作になるとみられる一作。2028年3月17日に米公開予定で、原点回帰としてシリーズ初期に描かれたロサンゼルスのストリー