ヘンリー王子がＮＢＡの会場で有名映画監督のスパイク・リー氏に握手を拒否されるというハプニングが起きた。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１４日、報じた。ヘンリー王子は現地時間１３日、テキサス州サンアントニオのフロストバンクセンターで行われたニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズのＮＢＡファイナル第５戦に、サプライズで単独で観戦に訪れたが、同サイトが独占公開した動画によると、リ