ソフトバンクは15日、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」に2組のアーティストと2名のDJの出演が決定すると発表した。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月5日（日）はTHERAMPAGE、7月11日（土）は持田香織さんが決定。また、7月5日（日）の試合前にはTHE RAMPAGEの川村壱馬さんがセレモニアルピッチに登場する。さらに、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとして新た