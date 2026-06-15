Red VelvetのスルギがYouTubeの更新を時休止すると発表した。スルギのYouTubeチャンネル「Hi Seulgi」の制作チームは6月14日、「6月19日、26日の配信を休止し、2週間の休息期間を設ける予定です」と伝えた。【写真】死去した“いとこ”とスルギの2ショット続けて、「視聴者の皆さまのご理解をお願いいたします。次回は7月の動画でお会いしましょう」とコメントしている。今回の休止は、スルギのいとことして知られていたユーチュー