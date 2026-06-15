W杯優勝を目標に掲げる日本代表が、初戦で貴重な勝ち点1を獲得した。日本代表は6月15日（日本時間）、北中米W杯のグループリーグ第1戦でオランダと対戦した。【写真】北中米W杯に韓国元アイドル美女が降臨！欧州屈指の強豪を相手に互角の試合を展開し、2-2のドローという、まずまずのスタートを切った。3-4-2-1の日本は、最前線に上田綺世、2列目には前田大然と久保建英を配置。中盤底は鎌田大地と佐野海舟が並び、ウイングバック