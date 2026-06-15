ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ファンとともに忘れられない誕生日を過ごした。6月13日、ソン・ハンビンはソウル・世宗大学大洋ホールで「Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?」を開催した。【写真】ソン・ハンビン、フェロモン大放出「沼でしかない」全2公演にわたって行われた今回のバースデーパーティーは、「消えた誕生日ケーキを探す探偵」というコンセプトで進行された。“ビン探偵”に変身したソン