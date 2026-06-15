ボーイズグループENHYPENのソンフンとジョンウォンが、韓国プロ野球の始球式に登場した。去る6月14日、LGツインズはソウル蚕室（チャムシル）球場で行われた2026 KBOリーグのロッテ・ジャイアンツとの試合において、6-1で勝利を収めた。【写真】ソンフン＆ジョンウォン、始球式の様子試合前、ソンフンとジョンウォンはLGツインズのユニフォームを着て、始球式に登場した。ソンフンは投手としてマウンドに立ち、ジョンウォンは打者