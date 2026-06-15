うどんチェーンの資さんうどんは、6月18日から7月1日までの期間限定で「資おに100円キャンペーン」を開催する。期間中は「白おにぎり」「明太子おにぎり」「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」の4商品を税込100円で提供する。資さんうどんは、うどんやそばと相性の良いおにぎりメニューを展開しており、定番の「白おにぎり」「明太子おにぎり」に加え、今春登場した「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」もキャンペーン対象となる